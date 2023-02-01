Экс-посол США в РФ Салливан описал финал украинского конфликта

Бывший посол США в России Джон Салливан заявлял, что украинский конфликт станет «зияющей раной» Европы. Об этом он заявил во время выступления, организованного Центром исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета, сообщает ТАСС.
Описывая финал украинского конфликта, Салливан заявил, что «насилие не прекратится». Также он провел параллель между событиями на Украине с конфликтом в Северной Ирландии.
«Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте», — описал он ситуацию.
Также Салливан в ходе выступления выразил мнение, что Россия останется влиятельной страной, а знание русского языка будет полезно в будущем. По словам Салливана, он «очарован» российской культурой и «любит» Россию.
Салливан был послом в России с 16 января 2020 года по 4 сентября 2022 года. С мая 2017 года по декабрь 2019 был заместителем Государственного секретаря США. В апреле 2018 года Салливан исполнял обязанности Государственного секретаря США.