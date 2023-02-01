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52 минуты назад

Экс-посол США в РФ Салливан описал финал украинского конфликта

Газета.Ru

Бывший посол США в России Джон Салливан заявлял, что украинский конфликт станет «зияющей раной» Европы. Об этом он заявил во время выступления, организованного Центром исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета, сообщает ТАСС.

Экс-посол США в РФ Салливан описал финал украинского конфликта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Описывая финал украинского конфликта, Салливан заявил, что «насилие не прекратится». Также он провел параллель между событиями на Украине с конфликтом в Северной Ирландии.

«Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте», — описал он ситуацию.

Также Салливан в ходе выступления выразил мнение, что Россия останется влиятельной страной, а знание русского языка будет полезно в будущем. По словам Салливана, он «очарован» российской культурой и «любит» Россию.

Салливан был послом в России с 16 января 2020 года по 4 сентября 2022 года. С мая 2017 года по декабрь 2019 был заместителем Государственного секретаря США. В апреле 2018 года Салливан исполнял обязанности Государственного секретаря США.

В мире,Джон Салливан,
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