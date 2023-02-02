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15 минут назад

Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.

Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.

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Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.

В мире,Энтони Блинкен,Биньямин Нетаньяху,
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