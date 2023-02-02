Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.

Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.

Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.