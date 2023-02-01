В конгрессе США раскритиковали слова Байдена о ядерном оружии и климате

Президент США Джо Байден говорит, что изменения климата несут большую угрозу для человечества, чем ядерное оружие, пока Китай втрое увеличил свой ядерный арсенал и занимается разработкой гиперзвуковых ракет, заявил конгрессмен-республиканец Майкл Вальц, передает Fox News. По его словам, риторика главы Белого дома работает лишь в пользу КНР.
«Китайцы слушают это и знают, что администрация Байдена будет идти на уступки для достижения своих климатических целей, пока КНР показывает самое быстрое наращивание военной мощи в современной истории <…> мой вопрос к президенту Байдену: если [председатель КНР] Си Цзиньпин осуществит свою мечту, превратив свою страну в доминирующую мировую сверхдержаву, как вы думаете, он будет заботиться о климате? Точно нет», — отметил Вальц.
Как указал конгрессмен, ирония заключается в том, что КНР еще и зарабатывает больше средств за счет «зеленой экономики» Байдена. Он добавил, что Китай доминирует на мировом рынке аккумуляторов, в том числе для электромобилей.