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36 минут назад

В конгрессе США раскритиковали слова Байдена о ядерном оружии и климате

Газета.Ru

Президент США Джо Байден говорит, что изменения климата несут большую угрозу для человечества, чем ядерное оружие, пока Китай втрое увеличил свой ядерный арсенал и занимается разработкой гиперзвуковых ракет, заявил конгрессмен-республиканец Майкл Вальц, передает Fox News. По его словам, риторика главы Белого дома работает лишь в пользу КНР.

В конгрессе США раскритиковали слова Байдена о ядерном оружии и климате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Китайцы слушают это и знают, что администрация Байдена будет идти на уступки для достижения своих климатических целей, пока КНР показывает самое быстрое наращивание военной мощи в современной истории <…> мой вопрос к президенту Байдену: если [председатель КНР] Си Цзиньпин осуществит свою мечту, превратив свою страну в доминирующую мировую сверхдержаву, как вы думаете, он будет заботиться о климате? Точно нет», — отметил Вальц.

Как указал конгрессмен, ирония заключается в том, что КНР еще и зарабатывает больше средств за счет «зеленой экономики» Байдена. Он добавил, что Китай доминирует на мировом рынке аккумуляторов, в том числе для электромобилей.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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