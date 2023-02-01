В конгрессе США раскритиковали слова Байдена о ядерном оружии и климате

«Китайцы слушают это и знают, что администрация Байдена будет идти на уступки для достижения своих климатических целей, пока КНР показывает самое быстрое наращивание военной мощи в современной истории <…> мой вопрос к президенту Байдену: если [председатель КНР] Си Цзиньпин осуществит свою мечту, превратив свою страну в доминирующую мировую сверхдержаву, как вы думаете, он будет заботиться о климате? Точно нет», — отметил Вальц.