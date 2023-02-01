Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку, рассказал в среду, 1 февраля, депутат Рады Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА «Новости».

Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что после отставки Резников может возглавить украинский Минюст. Парламентарий подчеркнул, что о возможных перестановках в верхних кругах власти «идут активные разговоры».

Уточняется, что пока нет данных о причинах смены министров ключевых ведомств. Также не известны кандидаты на должность главы Минобороны.