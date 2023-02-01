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51 минуту назад

На Украине заявили о возможной отставке министра обороны Резникова

Илья Родин

Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку, рассказал в среду, 1 февраля, депутат Рады Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА «Новости».

Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что после отставки Резников может возглавить украинский Минюст. Парламентарий подчеркнул, что о возможных перестановках в верхних кругах власти «идут активные разговоры».

Уточняется, что пока нет данных о причинах смены министров ключевых ведомств. Также не известны кандидаты на должность главы Минобороны.

Напомним, что ранее на Украине разразился скандал. Региональные СМИ сообщили, что Минобороны приобретает товары для военнослужащих по завышенным ценам. В результате, многие высокопоставленные чиновники ведомства лишились своих постов.

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