В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
59 минут назад

Вучич назвал ошибкой перенос переговоров с Косово в Брюссель

Газета.Ruиещё 1

Президент Сербии Александар Вучич сравнил изменения места обсуждения косовского вопроса с решением Международного суда ООН по непризнанной республике, передает ТАСС. По его словам, организация диалога в Брюсселе, а не в ООН, оказалась ужасным решением.

Вучич назвал ошибкой перенос переговоров с Косово в Брюссель
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Перенос переговорного процесса между Белградом и Приштиной был таким же ужасным и такой же ошибкой, как и решение Международного суда ООН [об отсутствии нарушений международного права в декларации о независимости Косово]», — отметил Вучич.

Как указал президент Сербии, в настоящее время переговоры сторон изменились из-за конфликта на Украине. Он также добавил, что Евросоюз желает быстрее решить все спорные вопросы, в том числе и ситуацию вокруг Косово.

В мире,Александар Вучич,ООН,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители