Вучич назвал ошибкой перенос переговоров с Косово в Брюссель

Президент Сербии Александар Вучич сравнил изменения места обсуждения косовского вопроса с решением Международного суда ООН по непризнанной республике, передает ТАСС. По его словам, организация диалога в Брюсселе, а не в ООН, оказалась ужасным решением.
«Перенос переговорного процесса между Белградом и Приштиной был таким же ужасным и такой же ошибкой, как и решение Международного суда ООН [об отсутствии нарушений международного права в декларации о независимости Косово]», — отметил Вучич.
Как указал президент Сербии, в настоящее время переговоры сторон изменились из-за конфликта на Украине. Он также добавил, что Евросоюз желает быстрее решить все спорные вопросы, в том числе и ситуацию вокруг Косово.