"Все это просто частности и слова. Надо понимать, что заявления могут быть разными, они могут меняться. Эрдоган доказал, что изменения могут происходить очень быстро. Тут важна стратегия. А стратегия Эрдогана заключается в том, чтобы получить как можно больше за то, что он разрешит Швеции и Финляндии войти в НАТО. При этом в реальности эти страны уже стали членами западного оборонительного сообщества. Финляндия, например, уже заключила более полутора тысяч соглашений с НАТО и США, осталось только формальное признание страны членом НАТО, которое на самом деле мало что означает", — заявил эксперт.