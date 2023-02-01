Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал новые заявления властей Турции об отказе Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара не намерена одобрять заявку на вступление в НАТО Швеции. Вместе с тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Швеция в настоящее время не соответствует требованиям для вступления в Североатлантический альянс.
В вопросе вступления Швеции в НАТО время работает на турецкого президента, отметил собеседник Рамблера.
"Время работает на него. Турция из второстепенного члена западного сообщества встала в первые ряды. И это тоже работает на личный авторитет Эрдогана, что важно перед выборами в Турции, которые пройдут весной", — подчеркнул аналитик.
Комментируя новое заявление Эрдогана о том, что "Швеции не следует тратить время впустую", пытаясь стать членом НАТО, Подберезкин подчеркнул, что соответствующая риторика турецкого лидера может резко измениться.
"Все это просто частности и слова. Надо понимать, что заявления могут быть разными, они могут меняться. Эрдоган доказал, что изменения могут происходить очень быстро. Тут важна стратегия. А стратегия Эрдогана заключается в том, чтобы получить как можно больше за то, что он разрешит Швеции и Финляндии войти в НАТО. При этом в реальности эти страны уже стали членами западного оборонительного сообщества. Финляндия, например, уже заключила более полутора тысяч соглашений с НАТО и США, осталось только формальное признание страны членом НАТО, которое на самом деле мало что означает", — заявил эксперт.
В среду, 1 февраля, три чиновника правительства Швеции отправились в Вашингтон на переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в среду, передавала газета Svenska Dagbladet. По данным издания, им предстоит обсудить председательство Швеции в ЕС, а также процесс вступления королевства в военный блок.