Пока вы не уснули: обстрел нефтепровода «Дружба» и желание Казахстана стать страной ЕС

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«Транснефть» раскрыла подробности обстрела ВСУ нефтепровода «Дружба»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбково» в Брянской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», сейчас нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев планирует начать дискуссию о ядерном статусе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата немецкой радиостанции.

Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Юрий Аверьянов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совбеза. Это следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

Экс-глава МВД Украины заявил об обыске по делу о крушении вертолета

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с украинским изданием «Страна» Аваков заявил, что силовики проверяли контракты по закупке вертолетов Airbus H225 во Франции — они были заключены во время его нахождения на посту министра.

Индия нашла способ заработать на российской нефти в США

В последнее время Нью-Йорк начал закупать необычно большое количество бензина и дизельного топлива из Индии. Например, в январе поставки составили уже 40 процентов от общего импорта — это в среднем 89 тысяч баррелей в сутки, что стало максимальным значением за четыре года, подсчитал Bloomberg.

Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

В Казахстане захотели привести страну в ЕС

Казахстан должен встать на европейский путь развития, внедряя соответствующие подходы в отношении государства и общества и европейские стандарты качества жизни. Об этом лидер казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев высказался в ходе XXI съезда политсилы, сообщает издание «Власть».

Невзорова* заочно приговорили к восьми годам заключения

Журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ иноагентом, признали виновным в распространении дезинформации о российской армии и приговорили к 8 годам. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в приговоре Басманного суда Москвы, Невзоров* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вынесен заочно.

СМИ: Щербакова увезли с репетиции на скорой

Актеру Борису Щербакову стало плохо перед спектаклем, в результате звезду увезли на скорой прямо с репетиции. Об этом пишет Рен ТВ.

Как уточняется, народный артист России Борису Щербаков готовился сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Однако артист почувствовал себя плохо на репетиции и ему вызвали скорую помощь.

Танцы с бубном: как россияне покупают авто в Белоруссии

EPA/ТАСС

На подходе большой пакет санкций против Белоруссии от Евросоюза, который может свести на нет всю выгоду покупки автомобиля за рубежом. Что еще предлагается на белорусском авторынке и можно ли запрыгнуть в последний вагон?