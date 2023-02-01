Пока вы не уснули: обстрел нефтепровода «Дружба» и желание Казахстана стать страной ЕС

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбково» в Брянской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», сейчас нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.
Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев планирует начать дискуссию о ядерном статусе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата немецкой радиостанции.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Юрий Аверьянов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совбеза. Это следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с украинским изданием «Страна» Аваков заявил, что силовики проверяли контракты по закупке вертолетов Airbus H225 во Франции — они были заключены во время его нахождения на посту министра.
В последнее время Нью-Йорк начал закупать необычно большое количество бензина и дизельного топлива из Индии. Например, в январе поставки составили уже 40 процентов от общего импорта — это в среднем 89 тысяч баррелей в сутки, что стало максимальным значением за четыре года, подсчитал Bloomberg.
Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.
Казахстан должен встать на европейский путь развития, внедряя соответствующие подходы в отношении государства и общества и европейские стандарты качества жизни. Об этом лидер казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев высказался в ходе XXI съезда политсилы, сообщает издание «Власть».
Журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ иноагентом, признали виновным в распространении дезинформации о российской армии и приговорили к 8 годам. Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается в приговоре Басманного суда Москвы, Невзоров* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вынесен заочно.
Актеру Борису Щербакову стало плохо перед спектаклем, в результате звезду увезли на скорой прямо с репетиции. Об этом пишет Рен ТВ.
Как уточняется, народный артист России Борису Щербаков готовился сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Однако артист почувствовал себя плохо на репетиции и ему вызвали скорую помощь.
На подходе большой пакет санкций против Белоруссии от Евросоюза, который может свести на нет всю выгоду покупки автомобиля за рубежом. Что еще предлагается на белорусском авторынке и можно ли запрыгнуть в последний вагон?
Белорусские автодилеры снова стали продавать машины россиянам. Негласный запрет, судя по всему, был снят после жалоб россиян в Евразийскую экономическую комиссию, пишет Autonews.