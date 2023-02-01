В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
13 минут назад

Пока вы не уснули: обстрел нефтепровода «Дружба» и желание Казахстана стать страной ЕС

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Транснефть» раскрыла подробности обстрела ВСУ нефтепровода «Дружба»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрелять нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбково» в Брянской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Транснефть», сейчас нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

Читать новость полностью

Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев планирует начать дискуссию о ядерном статусе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата немецкой радиостанции.

Читать новость полностью

Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Юрий Аверьянов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совбеза. Это следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

Читать новость полностью

Экс-глава МВД Украины заявил об обыске по делу о крушении вертолета

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с украинским изданием «Страна» Аваков заявил, что силовики проверяли контракты по закупке вертолетов Airbus H225 во Франции — они были заключены во время его нахождения на посту министра.

Читать новость полностью

Индия нашла способ заработать на российской нефти в США

В последнее время Нью-Йорк начал закупать необычно большое количество бензина и дизельного топлива из Индии. Например, в январе поставки составили уже 40 процентов от общего импорта — это в среднем 89 тысяч баррелей в сутки, что стало максимальным значением за четыре года, подсчитал Bloomberg.

Читать новость полностью

Роману Костомарову грозит ампутация пальцев

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

Читать новость полностью

В Казахстане захотели привести страну в ЕС

Казахстан должен встать на европейский путь развития, внедряя соответствующие подходы в отношении государства и общества и европейские стандарты качества жизни. Об этом лидер казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев высказался в ходе XXI съезда политсилы, сообщает издание «Власть».

Читать новость полностью

Невзорова* заочно приговорили к восьми годам заключения

Журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ иноагентом, признали виновным в распространении дезинформации о российской армии и приговорили к 8 годам. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в приговоре Басманного суда Москвы, Невзоров* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вынесен заочно.

Читать новость полностью

СМИ: Щербакова увезли с репетиции на скорой

Актеру Борису Щербакову стало плохо перед спектаклем, в результате звезду увезли на скорой прямо с репетиции. Об этом пишет Рен ТВ.

Как уточняется, народный артист России Борису Щербаков готовился сыграть в спектакле «Свободная пара» в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге. Однако артист почувствовал себя плохо на репетиции и ему вызвали скорую помощь.

Читать новость полностью

Танцы с бубном: как россияне покупают авто в Белоруссии

EPA/ТАСС

На подходе большой пакет санкций против Белоруссии от Евросоюза, который может свести на нет всю выгоду покупки автомобиля за рубежом. Что еще предлагается на белорусском авторынке и можно ли запрыгнуть в последний вагон?

Белорусские автодилеры снова стали продавать машины россиянам. Негласный запрет, судя по всему, был снят после жалоб россиян в Евразийскую экономическую комиссию, пишет Autonews.

Читать новость полностью

В мире,Юрий Аверьянов,Азат Перуашев,Роман Костомаров,Борис Щербаков,Александр Невзоров,Алексей Макеев,Арсен Аваков,Владимир Путин,Верховный суд,НСПК,Транснефть,Евразийская экономическая комиссия,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители