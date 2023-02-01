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26 минут назад

Румыния отправила Молдавии дрова

Алиса Селезнёва

Молдавия получила из Румынии первую партию дров, которые будут распределены в качестве гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на Министерство окружающей среды страны пишет РИА Новости.

Молдавия получила из Румынии партию дров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Молдавии после прекращения поставок необходимой стране электроэнергии со стороны Украины и Молдавской ГРЭС начался энергокризис. В ноябре2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна нуждается в помощи со стороны государств Евросоюза, так как цены на газ выросли в семь раз.

В свою очередь румынское правительство одобрило помощь Молдавии в виде дров в объеме 130 тысяч кубометров, которые будут реализоваться по сниженной цене.

Сегодня в Министерстве окружающей среды Молдавии сообщили, что первые 2100 кубометров древесины из Румынии, которые были закуплены Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, уже поступили в республику.

«Гуманитарную помощь адресуют ветеранам войны, пенсионерам старше 70 лет, людям с ограниченными возможностями, семьям, принявших беженцев, и центрам размещения», - пояснили в ведомстве.

В республике 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила увеличить квоту на покупку дров для домохозяйств с 3 до 5 складометров.

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