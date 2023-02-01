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29 минут назад

Соболиная шуба и часа Breguet: у киевской чиновницы нашли «список желаний» при обысках

Елена Прошина

У и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий прошли обыски, в ходе которых оперативники нашли «список желаний». Так, женщина в числе прочего мечтала о путешествиях, сумке Hermes и новых назначениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Соболиная шуба и часа Breguet: у киевской чиновницы нашли «список желаний» при обысках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание опубликовало фотографии записок с желаниями чиновницы. Так, в 2018 году Датий написала, что мечтает о новом назначении, соболиной шубе, часах Breguet и сделать операцию на ноге. В 2021 году среди планов чиновницы были поездки в Лондон и на Мальдивы, новая должность, а также заработать $1 млн.

Ранее сообщалось, что госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у руководства налоговой в Киеве в рамках дела о незаконном возврате НДС из госбюджета. Есть предположения, что они были сделаны в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением.

В результате таких действий в теневой оборот попало более 30 миллионов гривен (около $800 тысяч) государственных средств.

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