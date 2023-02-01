Норвегия готовит крупнейший "пакет многолетней помощи" Украине

Власти Норвегии направят "пакет многолетней помощи" Украине и странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас-Гар Стёре в интервью Agence France-Presse, опубликованном в среду.

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По словам премьера, конкретное содержание пакета и его стоимость будут обнародованы в начале февраля. Как заявил Стёре, инициатива "поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет Киеву военную поддержку". Кроме того, Норвегия планирует предложить помощь беднейшим странам, страдающим от повышения цен на зерно и других последствий кризиса.

Стёре отверг обвинения в том, что Норвегия "наживается на конфликте". По его словам, рост цен на энергоресурсы затрагивает в том числе норвежские предприятия и домохозяйства, что "бросает серьезный вызов" властям страны.