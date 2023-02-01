В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Норвегия готовит крупнейший "пакет многолетней помощи" Украине

ТАССиещё 3

Власти Норвегии направят "пакет многолетней помощи" Украине и странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса. Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас-Гар Стёре в интервью Agence France-Presse, опубликованном в среду.

Норвегия готовит крупнейший "пакет многолетней помощи" Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам премьера, конкретное содержание пакета и его стоимость будут обнародованы в начале февраля. Как заявил Стёре, инициатива "поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет Киеву военную поддержку". Кроме того, Норвегия планирует предложить помощь беднейшим странам, страдающим от повышения цен на зерно и других последствий кризиса.

Стёре отверг обвинения в том, что Норвегия "наживается на конфликте". По его словам, рост цен на энергоресурсы затрагивает в том числе норвежские предприятия и домохозяйства, что "бросает серьезный вызов" властям страны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия, получая огромную прибыль от экспорта нефти и газа, "опосредованно жирует" на кризисной ситуации и обязана поделиться доходами с другими странами. В настоящее время Норвегия является ведущим поставщиком энергоресурсов в Европу. Страна существенно нарастила экспорт после фактического прекращения поставок топлива из России. В этом году правительство прогнозирует рекордный профицит бюджета в размере более 1,127 трлн крон (примерно $113 млрд) за счет резко возросших доходов от продажи нефти и газа.

В мире,Матеуш Моравецкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители