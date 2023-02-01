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25 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития, турецкий лидер при этом сообщил, что вопрос с принятием Финляндии в НАТО может быть решен положительно.

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"Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии", - сказал Эрдоган.

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