Саакашвили завещал похоронить его на Украине

«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал политик, выступая по видеосвязи из частной клиники в Тбилиси.