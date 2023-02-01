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28 минут назад

Саакашвили завещал похоронить его на Украине

Lenta.ru

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания завещал похоронить его на Украине. Его слова приводит РИА Новости. Также он заявил, что Украине принадлежит его сердце.

«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал политик, выступая по видеосвязи из частной клиники в Тбилиси.

Речь Саакашвили произнес на украинском языке, сидя в футболке с надписью ukrainian (украинец). Слова бывшего президента республики на грузинский переводил специалист в зале суда.

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