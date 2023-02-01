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1 час назад

Личные письма принцессы Дианы будут проданы на аукционе

Газета.Ru

Личные письма принцессы Дианы, которые она писала своим друзьям, будут проданы на аукционе. Об этом сообщает Daily Mail.

Личные письма принцессы Дианы продадут на аукционе
Фото: Lay's AuctioneersLay's Auctioneers

На продажу выставлены 32 письма, написанных принцессой Дианой в 1995 и 1996 годах ее близким друзьям Сьюзи и Тареку Кассему. В своих письмах леди Ди просит поддержать ее и говорит, что никогда не согласилась бы на развод с принцем Чарльзом, если бы знала, каким "отчаянным и некрасивым" он будет. Она также поделилась с друзьями подозрениями, что за ней постоянно следят, а ее телефон прослушивают.

"Владение этими письмами - большая ответственность, которую мы не хотим передавать своим детям", - объяснили свое решение продать письма Дианы супруги Кассемы.

Они отметили, что письма покойной принцессы Уэльской будут проданы по отдельности, а вырученные деньги будут переданы благотворительным организациям, которые поддерживала Диана. За 32 письма Кассемы планируют выручить 90 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы продано на аукционе за рекордные 604 тысячи долларов.

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