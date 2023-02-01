Личные письма принцессы Дианы продадут на аукционе

На продажу выставлены 32 письма, написанных принцессой Дианой в 1995 и 1996 годах ее близким друзьям Сьюзи и Тареку Кассему. В своих письмах леди Ди просит поддержать ее и говорит, что никогда не согласилась бы на развод с принцем Чарльзом, если бы знала, каким "отчаянным и некрасивым" он будет. Она также поделилась с друзьями подозрениями, что за ней постоянно следят, а ее телефон прослушивают.