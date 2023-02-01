Обзор иноСМИ: «пощечина для Шольца» и предсказание «путешественника во времени»

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«Путешественник во времени» предсказал уничтожение Калифорнии

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Тиктокер Эри Йормани, утверждающий, что он прибыл в прошлое с Земли 2858 года, предупредил о мегацунами высотой почти в 550 метров, которое якобы разрушит Сан-Франциско и унесет жизни 500 тысяч человек 14 марта 2023 года. Об этом рассказал таблоид Daily Star.

Также Эри Йормани утверждает, что всего через четыре месяца, 11 мая, инопланетный вид под названием «нозики» захватит мировые правительства. Кроме того, тиктокер предсказал, что 2 января 2024 года землетрясение магнитудой 9,9 «заставит Калифорнию погрузиться в океан».

«Почему сильнейшая армия мира не может выиграть ни одну войну»

Колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар задался вопросом, почему США, имеющие самую мощную армию в мире, не смогли выиграть ни одной войны. Он подчеркнул, что США потерпели поражения в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, и к эти поражениям, «похоже, добавится проигрыш в украинском кризисе».

По версии Тутара, США и не ставят перед собой цели победить - американские политики «не хотят мира и всегда выступают за хаос». Харлан Ульман, автор книги «Анатомия неудачи: почему Америка проигрывает каждую войну, которую начинает» считает, что у американских чиновников, принимающих решения, каждый раз недостаточно информации о странах, в которых они ведут войны, у них нет стратегических суждений и понимания того, куда движется мир. К примеру, они ничего не знали об отношениях между Вьетнамом, СССР и Китаем. Точно так же после 11 сентября выяснилось, что очень немногие американцы знают разницу между суннитами и шиитами, подчеркнул Тутар. Американский профессор социологии Ричард Лахманн считает, что поражения США «сделали глобальную геополитическую гегемонию неустойчивой».

«Доллар взял паузу»

В среду, 1 февраля, доллар США «взял паузу»: его курс к основным валютам почти не изменился на фоне публикации американской статистики, показавшей снижение давления на зарплаты. Как сообщает Reuters, в то же время выросли цены на нефть - признаки замедления инфляции в США ослабили опасения, что один из крупнейших в мире потребителей нефти может столкнуться с рецессией из-за дальнейшего роста процентных ставок.

Нефть Brent подорожала на восемь центов, до 85,54 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла в цене на 20 центов, до 79,07 доллара. Ранее индекс доллара снижался, что поддержало нефтяные цены, поскольку более слабый доллар делает топливо более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.

«Пощечина для Шольца»

Президент Бразилии Луис Лула да Силва «дал двойную пощечину» канцлеру Германии Олафу Шольцу, отказавшись от поставок оружия Украине. Об этом сообщает Junge Welt.

У Бразилии есть снаряды для немецкой зенитной самоходной установки Gepard, однако страна не хочет участвовать в украинском кризисе и поэтому отказалась «раздавать боеприпасы». «Бразилия - страна мира», - заявил Лула, и это косвенно означает, что Германия, «любившая изображать из себя миролюбивую державу, теперь является страной, находящейся в состоянии войны», подчеркивает Junge Welt. Второй пощечиной стал отказ Лулы да Силвы выступать против России, наоборот, он говорит о переговорной инициативе в украинском кризисе. Политик позиционирует Бразилию как самостоятельный полюс силы между РФ и Западом.

Последствия эмбарго на российский дизель

Европа делает «еще один большой шаг» к разрыву энергетических связей с Россией, запрещая с 5 февраля импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ. Как пишет The Times, новое эмбарго сопряжено с рисками: цены на дизельное топливо уже серьезно выросли с февраля 2022 года, и они могут снова взлететь, при этом дизель - ключевое для мировой экономики топливо.