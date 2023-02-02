Глава МИД Венгрии дал совет послу США

Правительство Венгрии считает, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману было бы лучше не пытаться учить всех жизни, а заниматься улучшением двусторонних отношений. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Журналисты попросили главу МИД прокомментировать недавние упреки американского посла в адрес правительства Венгрии в связи с тем, что оно призывает к миру на Украине, но при этом якобы проводит политику, выгодную России, выступая против санкций.
"Послов направляют в другие государства для того, чтобы они работали над улучшением двусторонних отношений на основе взаимного уважения, а не для того, чтобы они учили других, как им следует жить", - ответил Сийярто.
"Венгрия - суверенное государство, поэтому не имеет никакого значения, что иностранный посол думает о внутренних политических процессах в Венгрии. Венгерский народ сам решит, хорошо работает правительство страны или нет, а затем выразит свою волю на следующих парламентских выборах, как он делал это до сих пор", - сказал министр.
При этом он напомнил о попытках иностранного вмешательства в прошлогодние парламентские выборы в Венгрии со стороны американского фонда Action for Democracy, финансировавшего оппозиционные партии. В то же время от венгров требуют большего уважения и принятия решений, которые будут выгодны другим странам, посетовал Сийярто.
В связи с этим он подчеркнул, что "внешняя политика Венгрии определяется венгерскими национальными интересами". "Сейчас этим интересам отвечает скорейшее достижение мира" на Украине, добавил министр.
"Тот, кто находится вблизи этой войны, хорошо знает, сколько она приносит страданий", - сказал Сийярто, подчеркнув, что Венгрия "не собирается отказываться от своей приверженности миру".