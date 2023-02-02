Глава МИД Венгрии дал совет послу США

Правительство Венгрии считает, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману было бы лучше не пытаться учить всех жизни, а заниматься улучшением двусторонних отношений. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Журналисты попросили главу МИД прокомментировать недавние упреки американского посла в адрес правительства Венгрии в связи с тем, что оно призывает к миру на Украине, но при этом якобы проводит политику, выгодную России, выступая против санкций.

"Послов направляют в другие государства для того, чтобы они работали над улучшением двусторонних отношений на основе взаимного уважения, а не для того, чтобы они учили других, как им следует жить", - ответил Сийярто.

"Венгрия - суверенное государство, поэтому не имеет никакого значения, что иностранный посол думает о внутренних политических процессах в Венгрии. Венгерский народ сам решит, хорошо работает правительство страны или нет, а затем выразит свою волю на следующих парламентских выборах, как он делал это до сих пор", - сказал министр.

При этом он напомнил о попытках иностранного вмешательства в прошлогодние парламентские выборы в Венгрии со стороны американского фонда Action for Democracy, финансировавшего оппозиционные партии. В то же время от венгров требуют большего уважения и принятия решений, которые будут выгодны другим странам, посетовал Сийярто.

В связи с этим он подчеркнул, что "внешняя политика Венгрии определяется венгерскими национальными интересами". "Сейчас этим интересам отвечает скорейшее достижение мира" на Украине, добавил министр.