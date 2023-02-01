В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
32 минуты назад

Украинские СМИ сообщили об обысках у олигарха Коломойского

Лера Букина

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Украинские СМИ сообщили об обысках у олигарха Коломойского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что процедура связана с делом о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Олигарх подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

До этого у Коломойского прошли обыски в сентябре прошлого года. Тогда, как сообщила газета «Зеркало недели», дело касалось завладения имуществом компании «Укрнафта».

Против Коломойского и его семьи ранее американская сторона ввела санкции по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал. Согласно информации Минюста США, олигарх выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям.

В 2021 году парламентом Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского был принят закон «об олигархах». Он предполагает, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,СБУ,Министерство юстиции США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители