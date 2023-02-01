Украинские СМИ сообщили об обысках у олигарха Коломойского

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Отмечается, что процедура связана с делом о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Олигарх подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

До этого у Коломойского прошли обыски в сентябре прошлого года. Тогда, как сообщила газета «Зеркало недели», дело касалось завладения имуществом компании «Укрнафта».

Против Коломойского и его семьи ранее американская сторона ввела санкции по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал. Согласно информации Минюста США, олигарх выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям.