Украинские СМИ сообщили об обысках у олигарха Коломойского

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что процедура связана с делом о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Олигарх подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.
До этого у Коломойского прошли обыски в сентябре прошлого года. Тогда, как сообщила газета «Зеркало недели», дело касалось завладения имуществом компании «Укрнафта».
Против Коломойского и его семьи ранее американская сторона ввела санкции по обвинению в коррупционной деятельности в отношении ПриватБанка, который тот основал. Согласно информации Минюста США, олигарх выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям.
В 2021 году парламентом Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского был принят закон «об олигархах». Он предполагает, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.