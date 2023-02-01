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39 минут назад

Названа страна, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией

News.ru

НАТО стремится как можно глубже затянуть Южную Корею в «пучину» российско-украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times. По мнению журналистов, таким образом Альянс пытается «оплести своими щупальцами» весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной НАТО пытается убедить своих членов и партнеров сформировать более крупный лагерь, поддерживающий Киев в политическом и военном отношении. <...> Следовательно, согласно этой логике, поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную оборонную промышленность, стране необходимо экспортировать больше оружия на Украину, — говорится в материале.

Обозреватели полагают, что Североатлантический альянс стремится превратиться из региональной организации в глобальную. В этой связи, говорится в публикации, НАТО призывает своих главных партнеров в регионе — Японию и Южную Корею — активно участвовать в противостоянии на Украине. Вашингтон уверен, что, втянув Южную Корею, он сможет «под видом справедливой международной организации» вмешиваться в возможные споры в Восточной Азии, считают журналисты GT.

Названо эффективное российское оружие для уничтожения танков Leopard

Ранее министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп уклонился от прямого ответа на вопрос, станет ли Сеул оказывать военную помощь Киеву. Глава ведомства подчеркнул, что страна продолжает следить за развитием событий на Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Чжон Сопом ранее заявил, что США могут применить ядерное оружие, если это понадобится для защиты Южной Кореи. Он добавил, что в Южной Корее базируется один из самых крупных военных контингентов США за границей. В стране служат 28,5 тысячи американцев.

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