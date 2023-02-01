Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих увольнениях чиновников, которые «не соответствует требованиям государства и общества». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом украинские СМИ отмечают, что освобождены от должности в этом месяце могут быть сразу восемь министров.

В свою очередь депутат Рады Александр Дубинский заявил ранее, что нелояльных чиновников «убирает» глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке, затем Владимир Зеленский уволил нескольких глав областных администраций, включая губернатора Киевской области Алексея Кулебу. Кулеба в итоге занял пост Тимошенко.