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10 минут назад

Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих увольнениях чиновников, которые «не соответствует требованиям государства и общества». Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом украинские СМИ отмечают, что освобождены от должности в этом месяце могут быть сразу восемь министров.

В свою очередь депутат Рады Александр Дубинский заявил ранее, что нелояльных чиновников «убирает» глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об отставке, затем Владимир Зеленский уволил нескольких глав областных администраций, включая губернатора Киевской области Алексея Кулебу. Кулеба в итоге занял пост Тимошенко.

На фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам также в отставку ушел замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

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