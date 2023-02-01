Илон Маск закрыл свой аккаунт в Twitter

Глава Twitter Илон Маск закрыл свой профиль в соцсети в целях эксперимента. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Закрыл свой аккаунт до завтрашнего утра, чтобы проверить, видите ли вы мои приватные твиты чаще, чем публичные", - заявил миллиардер.

Вероятно, Илон Маск решил проверить работу алгоритмов рекомендации. Однако в связи с этим пользователи, которые не подписаны на бизнесмена, не смогут видеть его публикации. В случае, если пользователь отправит заявку на подписку, ему предстоит дождаться ее одобрения.

Маск хорошо известен своим активным присутствием в Twitter, где он часто делится своими мыслями и мнением на широкий спектр тем, включая его компании SpaceX и Tesla. Он также регулярно общается со своими подписчиками и известен своими юмористическими и противоречивыми публикациями в соцсети.