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1 час назад

Илон Маск закрыл свой аккаунт в Twitter

Газета.Ru

Глава Twitter Илон Маск закрыл свой профиль в соцсети в целях эксперимента. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Илон Маск закрыл свой аккаунт в Twitter
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Закрыл свой аккаунт до завтрашнего утра, чтобы проверить, видите ли вы мои приватные твиты чаще, чем публичные", - заявил миллиардер.

Вероятно, Илон Маск решил проверить работу алгоритмов рекомендации. Однако в связи с этим пользователи, которые не подписаны на бизнесмена, не смогут видеть его публикации. В случае, если пользователь отправит заявку на подписку, ему предстоит дождаться ее одобрения.

Маск хорошо известен своим активным присутствием в Twitter, где он часто делится своими мыслями и мнением на широкий спектр тем, включая его компании SpaceX и Tesla. Он также регулярно общается со своими подписчиками и известен своими юмористическими и противоречивыми публикациями в соцсети.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Илон Маск сменил свое имя в соцсети на Mr. Tweet. Кроме того в 2019 году он менял имя на Elon Tusk вместо Elon Musk, что может означать "слоновий бивень", а в 2021 году он сменил его с Elon Musk на Lorde Edge, а в качестве места жительства указал "Тролльхейм".

В мире,Илон Маск,SpaceX,
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