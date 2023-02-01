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52 минуты назад

Бывший президент Франции описал Путина двумя словами

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин является радикально рациональным лидером. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Так он ответил на вопрос, может ли Путин расширить конфликт за пределы Украины.

Бывший президент Франции описал Путина двумя словами
Фото: ТАССТАСС

«Он [Путин] — радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу», — цитирует Олланда Politico.

Путин делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину и для прекращения конфликта решит пойти на мирные переговоры, которые будут выгодны для России, предположил Олланд.

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Путин не является неприятным человеком при личном общении. По его словам, в этом и состоит парадокс президента РФ. У Путина высокий интеллект и всеобщая осведомленность, отметила президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард, которая встретилась с ним несколько лет назад.

В мире,Эммануэль Макрон,Кристин Лагард,Франсуа Олланд,Владимир Путин,ЕЦБ,
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