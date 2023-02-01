Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение то, что Украина сможет сохраниться в будущем в качестве суверенного государства. Об этом пишет Politico.

По мнению политика, время работает на Россию и Украина в итоге проиграет. При этом Орбан назвал Украину «ничейной землей».

«Теперь это Афганистан», - заметил венгерский политик.

Орбан также выступил за прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», - заявил премьер-министр Венгрии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Россия и Украина начали вести мирные переговоры в первые дни после начала СВО. Однако диалог был приостановлен по инициативе украинской стороны. А в октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.