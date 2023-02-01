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27 минут назад

Орбан усомнился в сохранении Украиной суверенитета

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение то, что Украина сможет сохраниться в будущем в качестве суверенного государства. Об этом пишет Politico.

Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению политика, время работает на Россию и Украина в итоге проиграет. При этом Орбан назвал Украину «ничейной землей».

«Теперь это Афганистан», - заметил венгерский политик.

Орбан также выступил за прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», - заявил премьер-министр Венгрии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Россия и Украина начали вести мирные переговоры в первые дни после начала СВО. Однако диалог был приостановлен по инициативе украинской стороны. А в октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

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При этом в ЕС были утверждены санкции в отношении России. Под рестрикции попали российские авиационные и горнодобывающие отрасли, банковская сфера, отозваны лицензии у ряда российских телеканалов. С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Против санкций активно выступала Венгрия. Венгерское правительство уверено, что они направлены в первую очередь против экономики Европы.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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