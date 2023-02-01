У Трампа появился конкурент в рядах республиканцев

У экс-президента США Дональда Трампа появился конкурент в борьбе за право баллотироваться на выборы в 2024 году от Республиканской партии. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, о своем выдвижении в президенты намерена заявить бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

В 2021 году Хейли говорила, что не будет баллотироваться в президенты. Теперь же бывший постпред может официально заявить о своих планах выдвинуться на выборы на мероприятии в Чарлстоне (штат Южная Каролина), которое пройдет 15 февраля.

51-летняя Хейли — дочь иммигрантов из Индии. Она последовательно выступает против абортов и поддерживает снижение налогов. Трамп сделал Хейли постпредом США при ООН после своего избрания. В конце 2018 года она объявила о своем ухода с должности. Причины отставки не назывались. Сама она заявила, что работа в ООН была «честью всей жизни».