В Турции выступили против вхождения военных судов в Черное море

Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтре, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы, и выступает против вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.
Министр подчеркнул, что Анкара призывает Россию и Украину к налаживанию контактов и отвергает конфликт, «неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре».
Как отметил Чавушоглу, Турция выступает против «разрастания войн в регионе» и не поддерживает вхождение новых военных судов в черноморские воды.
Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для решения конфликта России и Украины, напоминает RT. По словам Чавушоглу, противостояние должно закончиться за столом переговоров.