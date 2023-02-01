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1 час назад

В Турции выступили против вхождения военных судов в Черное море

Национальная Служба Новостейиещё 6

Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтре, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы, и выступает против вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

В Турции выступили против вхождения военных судов в Черное море
Фото: nsn.fmnsn.fm

Министр подчеркнул, что Анкара призывает Россию и Украину к налаживанию контактов и отвергает конфликт, «неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре».

Как отметил Чавушоглу, Турция выступает против «разрастания войн в регионе» и не поддерживает вхождение новых военных судов в черноморские воды.

Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара продолжит усилия для решения конфликта России и Украины, напоминает RT. По словам Чавушоглу, противостояние должно закончиться за столом переговоров.

В мире,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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