Пока вы спали: что страшнее ядерной войны для Байдена и конец Boeing-747

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Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Израиля к ударам по Ирану

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подтвердить или опровергнуть причастность Израиля к удару по Ирану 28 января. Соответствующий вопрос был задан ему в рамках интервью журналистом СNN.

«Я никогда не говорю о конкретных операциях (…) и каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, ответственность за это возлагают на Израиль», - заявил Нетаньяху.

При этом он выразил уверенность, что ядерная программа Ирана может быть остановлена только реальной угрозой применения силы.

Заказчику передан последний Boeing-747

Американская авиакосмическая корпорация Boeing передала заказчику двухпалубный широкофюзеляжный самолет Boeing-747, завершив сборку этой модели, которая велась на протяжении 50 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Последний Boeing-747, ставший 1 574-м по счету, был передан грузовой компании Atlas Air. На фюзеляже лайнера изображен портрет и автограф Джо Саттера, который был ведущим инженером группы разработчиков этой модели.

Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны

По мнению президента США Джо Байден, изменение климата куда опаснее для человечества, чем угроза применение ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», - пояснил американский лидер, выступая на мероприятии с участием представителей Демократической партии.

Российские студенты создали беспилотный самолет с вертикальным взлетом

В рамках нацпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали прототип беспилотного самолета с вертикальным взлетом, который может заменить иностранные аналоги. Об этом пишет РИА Новости.

Прототип уже прошел летные испытания. Разработчики отметили, что аппарат сможет доставлять различные грузы, вести фото- и видеосъемку, на него можно установить громкоговоритель и сбрасываемый контейнер. Стоимость беспилотника составит 550-600 тысяч рублей.

Алеку Болдуину предъявлено обвинение в убийстве

Прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико предъявила актеру Алеку Болдуину официальное обвинение по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает CNN.