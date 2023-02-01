Французский политик назвал Макрона «верным песиком НАТО»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «верным песиком» Еврокомиссии и НАТО. Об этом политик написал в твиттере.

Филиппо отметил, что США и Германия «однозначно сказали «нет» Зеленскому» в ответ на просьбы отправить истребители.

«Макрон же говорит: «Нет ничего запретного!». Какова его цель? Быть верным песиком [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и НАТО?! Гротеск!» - заявил Филиппо.

Ранее во время визита в Гаагу Макрон заявил журналистам, что «нет ничего запретного», отвечая на вопрос о возможных поставках Украине французских истребителей.

Макрон подчеркнул, что такие поставки возможны, если будут соблюдены два условия, - они принесут пользу украинской армии, не спровоцируют эскалацию и не ослабят французскую армию.