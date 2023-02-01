В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
37 минут назад

Французский политик назвал Макрона «верным песиком НАТО»

Мария Иванова

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «верным песиком» Еврокомиссии и НАТО. Об этом политик написал в твиттере.

Французский политик назвал Макрона «верным песиком НАТО»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Филиппо отметил, что США и Германия «однозначно сказали «нет» Зеленскому» в ответ на просьбы отправить истребители.

«Макрон же говорит: «Нет ничего запретного!». Какова его цель? Быть верным песиком [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и НАТО?! Гротеск!» - заявил Филиппо.

Ранее во время визита в Гаагу Макрон заявил журналистам, что «нет ничего запретного», отвечая на вопрос о возможных поставках Украине французских истребителей.

Макрон подчеркнул, что такие поставки возможны, если будут соблюдены два условия, - они принесут пользу украинской армии, не спровоцируют эскалацию и не ослабят французскую армию.

Позже французский министр обороны страны Себастьян Лекорню подтвердил, что для Парижа нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Киеву.

В мире,Себастьян Лекорню,Филиппо Флориан,Эммануэль Макрон,НАТО,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители