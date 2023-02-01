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49 минут назад

Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства

Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил по сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, об этом пишет репортер Лили Байер для Politico.

Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, украинская сторона не сможет победить в военном конфликте, время на стороне России. При этом политик назвал Украину «ничейной землей» и отметил, что она превратилась в Афганистан, который находится под контролем запрещенного в России террористического движения «Талибан».

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В то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Киева, Будапешт настаивает на прекращении участия Украины в военных действиях.

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — сказал политик.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,Талибан,
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