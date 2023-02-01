В Республике Сербской ответили на призыв ЕС ввести визы для россиян

«Это у нас не стоит в повестке дня и мы это не обсуждаем», — заявил он в разговоре с агентством. Додик выразил мнение, что подобное решение стало бы плохим шагом в первую очередь для Боснии и Герцеговины, поскольку в таком случае она «начнет ограничиваться и исключаться».