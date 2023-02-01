Правительство Испании попросили предоставить отчет о тратах на «помощь» Киеву

Сенатор испанского парламента Карлес Мулет Гарсия обратился к правительству страны с вопросом о размере военной и экономической помощи, которую Испания предоставила Украине.

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Испанский сенатор также попросил предоставить данные о стоимости вооружения, переданного Киеву страной, а также доставки с начала специальной военной операции РФ на Украине.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT поделился своим мнением относительно беспокойства сенатора парламента Испании. Эксперт считает, что Гарсия беспокоится о состоянии испанской экономики.

«К сожалению, сейчас большинство решений по Украине среди европейских стран принимаются политиками и политическими элитами. При этом совершенно не учитываются ни состояние экономики, ни состояние двусторонних отношений с Россией, ни те последствия, которые могут быть вызваны», - рассказал исследователь.

Как считает Оленченко, сенатор парламента Испании хочет понять к каким финансовым последствиям в стране может привести помощь Украине. Согласно словам эксперта, испанская экономика не считается успешной и постоянно испытывает трудности.

Специалист подчеркнул, что расходы Испании следует считать, начиная с 2014 года, поскольку страна участвует во всех санкциях, которые Европейский союз вводит против России.

Ранее в Испании был задержан пенсионер, который отправлял письма со взрывчаткой. Мужчина использовал примитивную взрывчатку из пороха от пиротехники и небольшим устройством для детонации.