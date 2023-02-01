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59 минут назад

Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском кризисе

ТАССиещё 1

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе в случае поступления соответствующего предложения от всех заинтересованных сторон. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу СNN, которое было показано во вторник вечером.

"Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединенные Штаты", - заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос, готов ли он выступить посредником в украинском конфликте. "Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это [предложение]", - отметил он.

Премьер Израиля заявил, что в начале украинского кризиса ему поступило предложение выступить посредником. "Меня попросили об этом на ранних стадиях конфликта на Украине", - заявил Нетаньяху, подчеркнув, что на тот момент он "являлся лидером оппозиции". Он ушел от ответа на вопрос о том, от кого поступило соответствующее предложение. "Меня попросили", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "не стремился к этому", поскольку запрос имел неофициальный характер. "Я сказал, что есть премьер-министр (на тот момент пост занимал Нафтали Беннет - прим. ТАСС), пусть он решает, что с этим делать. Он попытался и не справился", - отметил Нетаньяху.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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