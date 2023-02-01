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1 час назад

Лондон и ЕС близки к урегулированию спора вокруг Северной Ирландии

Елена Прошина

Великобритания и Европейский союз близки к урегулированию спора вокруг особого статуса Северной Ирландии после Brexit, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Лондон и ЕС близки к урегулированию спора вокруг Северной Ирландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, в ближайшее время может быть заключено новое таможенное соглашение. Спустя несколько месяцев переговоров Лондон добился от Брюсселя уступок в вопросах осуществления таможенных проверок в Северной Ирландии, а также касающихся юрисдикции Суда Европейского союза в регионе.

«ЕС существенно отошел от своей первоначальной позиции. Сделка ни у кого не вызовет восторга, но есть надежда на то, что все смогут ее принять», — заявил собеседник издания.

В канцелярии британского премьера изданию не подтвердили, что договоренность фактически достигнута. Там подчеркнули, что стороны заняты «интенсивной проработкой» спорных вопросов. Также неясно, когда Лондон и Брюссель могут официально сообщить о заключении сделки. По некоторым данным, для этого все было готово еще в декабре. Теперь речь может идти об апреле или более позднем сроке.

Обострение ситуации в Ольстере произошло после вступления в силу торгового соглашения, заключенного в декабре 2020 года и определившего условия сотрудничества Великобритании и Евросоюза после Brexit. Северная Ирландия, вышедшая из ЕС, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей королевства.

Поставки многих видов продукции в Северную Ирландию затруднены из-за бюрократических сложностей. Это вызывает недовольства местного населения. Лондон два года настаивает на необходимости пересмотра протокола по Северной Ирландии, являющегося частью соглашения о Brexit, однако Брюссель ранее последовательно отказывался идти на уступки Лондону в этом вопросе.

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