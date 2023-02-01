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20 минут назад

Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны
Фото: ТАССТАСС

По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.

В ноябре 2022 года спецпредставитель президента США Джон Керри заявил, что проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии. Чиновник озвучил необходимость диалога между крупными странами. В частности, он подчеркнул, что США открыты для переговоров на данную тему с Китаем, который пока не принимает предложение.

В 2021 году госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что приоритетной мировой проблемой для администрации президента США Джо Байдена является изменение климата. Ранее Байден также отметил, что последствия изменения климата становятся все более серьезными с каждым годом и призвал американцев объединить усилия по борьбе с ними. «В конце концов, речь идет не о "красных" или "синих" штатах. Засуха или пожар не видят границ», — сказал он.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Джон Керри,Администрация США,
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