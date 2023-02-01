Байден назвал угрозу страшнее ядерной войны

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.

В ноябре 2022 года спецпредставитель президента США Джон Керри заявил, что проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии. Чиновник озвучил необходимость диалога между крупными странами. В частности, он подчеркнул, что США открыты для переговоров на данную тему с Китаем, который пока не принимает предложение.