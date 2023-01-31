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20 минут назад

Швеция назвала «прохладными» отношения с Турцией

Lenta.ru

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал отношения между Стокгольмом и Анкарой «прохладными». Его слова приводит РИА Новости.

В Швеции оценили отношения с Турцией
Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«На данный момент отношения между странами прохладные», — заявил министр.

Билльстрем подчеркнул, что такое положение дел вполне естественно, однако, добавил он, необходимо сфокусироваться на движении вперед.

Турция поставила точку в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что недавнее ухудшение отношений между Стокгольмом и Анкарой не повлияет на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее Билльстрем сообщил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана. По его словам, Стокгольм рассчитывает на саммит альянса в Вильнюсе, запланированный на 11-12 июля.

В январе в Стокгольме прошли две антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер прокомментировал эти события, заявив об отказе Анкары поддерживать заявку Швеции в НАТО.

В мире,Тобиас Билльстрем,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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