В Швеции оценили отношения с Турцией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал отношения между Стокгольмом и Анкарой «прохладными». Его слова приводит РИА Новости.
«На данный момент отношения между странами прохладные», — заявил министр.
Билльстрем подчеркнул, что такое положение дел вполне естественно, однако, добавил он, необходимо сфокусироваться на движении вперед.
Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что недавнее ухудшение отношений между Стокгольмом и Анкарой не повлияет на вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Ранее Билльстрем сообщил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана. По его словам, Стокгольм рассчитывает на саммит альянса в Вильнюсе, запланированный на 11-12 июля.
В январе в Стокгольме прошли две антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер прокомментировал эти события, заявив об отказе Анкары поддерживать заявку Швеции в НАТО.