В Швеции оценили отношения с Турцией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем назвал отношения между Стокгольмом и Анкарой «прохладными». Его слова приводит РИА Новости.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«На данный момент отношения между странами прохладные», — заявил министр.

Билльстрем подчеркнул, что такое положение дел вполне естественно, однако, добавил он, необходимо сфокусироваться на движении вперед.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что недавнее ухудшение отношений между Стокгольмом и Анкарой не повлияет на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее Билльстрем сообщил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана. По его словам, Стокгольм рассчитывает на саммит альянса в Вильнюсе, запланированный на 11-12 июля.