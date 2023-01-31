Стало известно об обысках в офисе Байдена в ноябре

Федеральное бюро расследований провело обыски в офисе президента США Джо Байдена в Вашингтоне в ноябре 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CBS.
По данным агентства, ФБР провело обыски в занимаемом Байденом помещении с 2018 года после того, как его сотрудники обнаружили там секретные документы и передали их в Национальный архив.
«Они прошли после того, как адвокат президента США дал согласие на проведение обыска в его бывшем офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, где 2 ноября его помощники обнаружили около 12 документов с грифом "секретно"», — говорится в сообщении.
При этом не уточняется были ли обнаружены дополнительные документы. Стоит отметить, что ранее в США не раскрывали сроков обысков в офисе Байдена.