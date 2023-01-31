В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
58 минут назад

Стало известно об обысках в офисе Байдена в ноябре

Елена Прошина

Федеральное бюро расследований провело обыски в офисе президента США Джо Байдена в Вашингтоне в ноябре 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CBS.

Стало известно об обысках в офисе Байдена в ноябре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, ФБР провело обыски в занимаемом Байденом помещении с 2018 года после того, как его сотрудники обнаружили там секретные документы и передали их в Национальный архив.

«Они прошли после того, как адвокат президента США дал согласие на проведение обыска в его бывшем офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, где 2 ноября его помощники обнаружили около 12 документов с грифом "секретно"», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется были ли обнаружены дополнительные документы. Стоит отметить, что ранее в США не раскрывали сроков обысков в офисе Байдена.

В мире,Джозеф Байден,ФБР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители