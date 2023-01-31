Стало известно об обысках в офисе Байдена в ноябре

«Они прошли после того, как адвокат президента США дал согласие на проведение обыска в его бывшем офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, где 2 ноября его помощники обнаружили около 12 документов с грифом "секретно"», — говорится в сообщении.