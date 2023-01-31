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13 минут назад

На Украине сообщили о взрыве на предприятии в Сумской области

Илья Родин

Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования ВСУ «Север».

На Украине сообщили о взрыве на предприятии в Сумской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе уточнили, что «около 18.20 (19.20 мск) на линию «102» поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв».

Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр

По предварительным данным, в промышленное здание попала ракета. Она повредила крышу, окна и перекрытия.

Ранее региональные СМИ рассказали о прогремевших в Киевской области, Днепропетровске и Харькове взрывах, сообщает радио Sputnik.

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