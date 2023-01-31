На Украине сообщили о взрыве на предприятии в Сумской области

Взрыв произошел на территории одного из госпредприятий Сумской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оперативного командования ВСУ «Север».

В пресс-службе уточнили, что «около 18.20 (19.20 мск) на линию «102» поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв».

По предварительным данным, в промышленное здание попала ракета. Она повредила крышу, окна и перекрытия.