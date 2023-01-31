Массовые протесты возобновились в столице Перу

Массовые протесты с требованиями скорейшего проведения выборов и отставки президента Дины Болуарте возобновились в столице Перу.

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Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Отмечается, что полиция усилила наряды из-за скопления демонстрантов около аэропорта Хорхе Чавеса. Также протестующие блокируют дороги, а сотрудники правоохранительных органов пытаются их разблокировать.

Протесты проходят не только в столице страны, но и в других городах, преимущественно на юге Перу.