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19 минут назад

Массовые протесты возобновились в столице Перу

RT на русском

Массовые протесты с требованиями скорейшего проведения выборов и отставки президента Дины Болуарте возобновились в столице Перу.

Массовые протесты возобновились в столице Перу
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Отмечается, что полиция усилила наряды из-за скопления демонстрантов около аэропорта Хорхе Чавеса. Также протестующие блокируют дороги, а сотрудники правоохранительных органов пытаются их разблокировать.

Протесты проходят не только в столице страны, но и в других городах, преимущественно на юге Перу.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Перу на фоне протестов с 15 января вводится режим чрезвычайного положения, он будет действовать 30 дней.

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