Массовые протесты возобновились в столице Перу

Массовые протесты с требованиями скорейшего проведения выборов и отставки президента Дины Болуарте возобновились в столице Перу.
Об этом сообщает телеканал TeleSUR.
Отмечается, что полиция усилила наряды из-за скопления демонстрантов около аэропорта Хорхе Чавеса. Также протестующие блокируют дороги, а сотрудники правоохранительных органов пытаются их разблокировать.
Протесты проходят не только в столице страны, но и в других городах, преимущественно на юге Перу.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Перу на фоне протестов с 15 января вводится режим чрезвычайного положения, он будет действовать 30 дней.