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48 минут назад

Саакашвили заявил об отсутствии планов заниматься политикой в Грузии

Елена Прошина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в поздравительном письме новому председателю оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили заявил, что не планирует вести политическую деятельность в стране. Снимком послания экс-лидера государства последний поделился у себя в социальных сетях.

Саакашвили заявил об отсутствии планов заниматься политикой в Грузии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В письме Саакашвили, который является основателем партии «Единое национальное движение», поздравил Хабеишвили с избранием на пост нового председателя. Экс-президент назвал его «близким человеком и политиком с большим потенциалом».

«Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю», — написал Саакашвили.

Ранее сообщалось, что экс-президента перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.

В больницу Саакашвили попал из-за отравления тяжелыми металлами. В связи с произошедшим в Грузии рассматривают возможную отсрочку исполнения тюремного наказания и отправку бывшего лидера на лечение заграницу.

В мире,Михаил Саакашвили,
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