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12 минут назад

Президент Зимбабве Мнангагва рассказал о "химии" между ним и Лукашенко

Газета.Ruиещё 1

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал о «химии», возникшей между ним и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Слова зимбабвийского лидера приводит БелТА.

Президент Зимбабве рассказал о "химии" между ним и Лукашенко
Фото: Телеграм-канал «Пул Первого»Телеграм-канал «Пул Первого»

«С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то «химия». И мы поняли, что одинаково смотрим на вещи, на развитие наших стран. С тех времен мы дружим и вместе работаем на благо наших народов», — рассказал Мнангагва.

Он отметил, что Зимбабве готовы дружить не только с Белоруссией, но и со всеми странами, которые разделяют подобный подход.

«Не может быть такого, чтобы одна страна была лошадью, а другая — погонщиком. Мы или все вместе лошади, или погонщики. Мы все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково», — отметил Мнангагва.

Он также оценил высокий уровень развития ряда белорусских отраслей, в частности, агропромышленного сектора.

По итогам переговоров с Мнангагвой, Лукашенко заявил, что Белоруссия в течение ближайших полутора лет поставит в Зимбабве сельхозтехнику на сумму свыше $66 млн. В 2020 году по программе механизации фермерских хозяйств Зимбабве Минск поставил более 1,8 тысячи тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов.

После переговоров Александр Лукашенко подарил своему зимбабвийскому коллеге белорусский трактор. В ответ президент Зимбабве подарил белорусскому лидеру чучело льва.

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