Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао предрек пересмотр политики Европы в отношении Украины из-за экономического кризиса, причиной которого стали санкции против России. Об этом он написал в статье для издания Global Times.

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Хэ Чжигао подчеркнул, что стагнация в некоторых странах Евросоюза (ЕС) из-за относительного спада экономики и растущей безработицы обострила многие давние проблемы.

«Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти», — отметил эксперт.

По его мнению, это повлияет на отношение европейцев к конфликту на Украине и на степень вовлеченности ЕС в кризис.

Как пояснил Хэ Чжигао, отказ от энергоресурсов России повлек за собой серьезные последствия для Европы, которая попала в ловушку США и оказались в сильной зависимости от поставок энергетики оттуда.