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31 минуту назад

В Китае предрекли пересмотр политики Европы по Украине из-за кризиса

Lenta.ruиещё 3

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао предрек пересмотр политики Европы в отношении Украины из-за экономического кризиса, причиной которого стали санкции против России. Об этом он написал в статье для издания Global Times.

В Китае предрекли пересмотр политики Европы по Украине
Фото: 

Хэ Чжигао подчеркнул, что стагнация в некоторых странах Евросоюза (ЕС) из-за относительного спада экономики и растущей безработицы обострила многие давние проблемы.

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«Социальная напряженность в Европе усиливается, тревожность продолжает расти», — отметил эксперт.

По его мнению, это повлияет на отношение европейцев к конфликту на Украине и на степень вовлеченности ЕС в кризис.

Как пояснил Хэ Чжигао, отказ от энергоресурсов России повлек за собой серьезные последствия для Европы, которая попала в ловушку США и оказались в сильной зависимости от поставок энергетики оттуда.

«Разногласия между США и Европой усилились, а раскол стал серьезнее. Европа не только сталкивается с последствиями российско-украинского конфликта, но и страдает от политики "Америка прежде всего"», — подытожил он.

В мире,НАТО,Госдума,ЕС,
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