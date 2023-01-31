Организация Объединенных Наций (ООН) отреагировала на призывы Украины о поставках истребителей и попросила все стороны конфликта поспособствовать прекращению огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархана Хака.

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes

По словам Хака, нужно делать все возможное для остановки боевых действий.

«У нас нет позиции по конкретным технологиям. Очевидно, наша обеспокоенность заключается в том, что противостояние продолжается. Мы хотим, чтобы оно прекратилось», — заявил представитель ООН в ответ на вопрос о возможных поставках истребителей.

26 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал, что у Парижа нет никаких табу на поставки истребителей и военной техники НАТО Украине в рамках военной помощи. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон отметил, что поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не должны приводить к эскалации конфликта.