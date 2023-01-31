Трамп столкнулся с нехваткой денег на избирательную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с недостатком средств на свою избирательную кампанию. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп собрал 9,5 миллиона долларов на свою избирательную кампанию, но сбор средств во время промежуточных выборов в США и заблокированный аккаунт в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) мешают политику собрать всю сумму. В связи с этим Трамп расширил свой штат цифровых специалистов по сбору средств и сделал ставку на маленькие пожертвования.

Республиканский консультант по цифровому сбору, не связанный с предвыборной кампанией Трампа, Эрик Уилсон отметил, что бывший президент выбрал неподходящее время для объявления о кампании.

«Он начал просить денег на фоне раунда обвинений в разочаровывающих промежуточных выборах Республиканской партии, которые некоторые связывали с ним», – заявил он.