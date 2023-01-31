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10 минут назад

Трамп столкнулся с нехваткой денег на избирательную кампанию

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп столкнулся с недостатком средств на свою избирательную кампанию. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Трамп столкнулся с нехваткой денег на избирательную кампанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что Трамп собрал 9,5 миллиона долларов на свою избирательную кампанию, но сбор средств во время промежуточных выборов в США и заблокированный аккаунт в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) мешают политику собрать всю сумму. В связи с этим Трамп расширил свой штат цифровых специалистов по сбору средств и сделал ставку на маленькие пожертвования.

Республиканский консультант по цифровому сбору, не связанный с предвыборной кампанией Трампа, Эрик Уилсон отметил, что бывший президент выбрал неподходящее время для объявления о кампании.

«Он начал просить денег на фоне раунда обвинений в разочаровывающих промежуточных выборах Республиканской партии, которые некоторые связывали с ним», – заявил он.

30 января Трамп начал предвыборную кампанию. В её рамках он уже посетил штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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