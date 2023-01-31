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13 минут назад

Венгрия предложила выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Илья Родин

Венгрия предложила выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посреднические усилия по урегулированию ситуации на Украине, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Венгрия предложила выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Петер Сийярто подчеркнул, что Анкара неоднократно посредничала на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, усилия Турции привели к значимым результатам.

Дипломат уточнил, что благодаря усилиям Эрдогана и министра Мевлюта Чавушоглу «была достигнута зерновая сделка».

Глава МИД пояснил, что с идеей выступил депутат Европарламента от правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Аттила Тилки.

Венгрия поддерживает инициативу выдвижения Эрдогана на Нобелевскую премию мира, констатировал Сийярто.

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