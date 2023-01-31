Венгрия предложила выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Венгрия предложила выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посреднические усилия по урегулированию ситуации на Украине, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Петер Сийярто подчеркнул, что Анкара неоднократно посредничала на переговорах по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, усилия Турции привели к значимым результатам.

Дипломат уточнил, что благодаря усилиям Эрдогана и министра Мевлюта Чавушоглу «была достигнута зерновая сделка».

Глава МИД пояснил, что с идеей выступил депутат Европарламента от правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Аттила Тилки.