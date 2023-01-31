В Иране определили производителя атаковавших завод  дронов

Силы безопасности Ирана определили производителя беспилотников, которые атаковали военный завод в городе Исфахан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Отмечается, что органы безопасности провели техническую экспертизу частей одного из дронов. В частности, были исследованы компоненты корпуса беспилотника, двигатели, системы питания и навигации.

Кроме того, было проведено сопоставление с существующими образцами. Это позволило точно определить производителя, говорится в сообщении.

Уточняется, что точного названия компании представитель сил безопасности не привел.