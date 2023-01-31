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38 минут назад

В Иране определили производителя атаковавших завод  дронов

Илья Родин

Силы безопасности Ирана определили производителя беспилотников, которые атаковали военный завод в городе Исфахан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Отмечается, что органы безопасности провели техническую экспертизу частей одного из дронов. В частности, были исследованы компоненты корпуса беспилотника, двигатели, системы питания и навигации.

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Кроме того, было проведено сопоставление с существующими образцами. Это позволило точно определить производителя, говорится в сообщении.

Уточняется, что точного названия компании представитель сил безопасности не привел.

Ранее сообщалось, что в США назвали предположительных виновников атаки на военный завод в Исфахане. По данным американских чиновников, удар был нанесен со стороны Израиля.

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