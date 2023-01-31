В Эстонии полиция пригрозила православному митрополиту высылкой

МВД Эстонии предупредило предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополита Таллинского Евгения о вероятности высылки из республики, если он будет публично выражать поддержку специальной военной операции на Украине, политическим заявлениям Русской православной церкви или будет сотрудничать с пророссийскими силами. Об этом во вторник сообщило национальное телерадиовещание ERR со ссылкой на главу ведомства.

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Отмечается, что вопрос высылки священнослужителя может быть поднят в случае перехода митрополитом «известных ему красных линий», в том числе, проведения им политического мероприятия совместно с пророссийской партией, поддержки им спецоперации или политических заявлений РПЦ.

По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, Эстонская православная церковь Московского патриархата согласилась с требованиями МВД и отказалась от проведения молебна о мире в ходе акции «Вместе за мир», которую движение «KOOS/Вместе» планирует провести 22 февраля в Таллине.