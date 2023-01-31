Супружеская пара из Ирана получила 10 лет тюрьмы за танец на площади

Супружеская пара из Ирана получила десять лет тюрьмы за танец на площади в Тегеране, пишет Mirror. Власти обвинили их в подстрекательстве к проституции.

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Как пишут СМИ, 21-летняя Астияж Хагиги и 22-летний Мохаммад Ахмади исполнили танец, чтобы поддержать протесты в стране. Кроме тюремного срока, супругам запретили в течение двух лет после освобождения покидать Иран, пользоваться интернетом и вести социальные сети. Им так же были предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения национальной безопасности.