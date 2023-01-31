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48 минут назад

Баку обвинил Ереван в минировании территории Азербайджана

Lenta.ru

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил о новых фактах минирования Арменией территории страны во время публичных слушаний в Международном суде ООН. Его обвинения приводит РИА Новости.

Баку обвинил Ереван в минировании территории Азербайджана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Азербайджан располагает новыми фактами относительно продолжающейся установки Арменией мин и других взрывных устройств на азербайджанской территории», — сказал он. По его словам, Баку обратился в суд, чтобы «положить конец гибели азербайджанцев в результате подрыва на минах, установленных армянской стороной».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила помощь миротворцев в организации прохода по Лачинскому коридору. Как он утверждает, Баку предоставил информацию о перевозке Ереваном мин. Миротворческий контингент имеет все возможности проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нем запрещенных товаров, уточнил Лавров.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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