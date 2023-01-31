Баку обвинил Ереван в минировании территории Азербайджана

«Азербайджан располагает новыми фактами относительно продолжающейся установки Арменией мин и других взрывных устройств на азербайджанской территории», — сказал он. По его словам, Баку обратился в суд, чтобы «положить конец гибели азербайджанцев в результате подрыва на минах, установленных армянской стороной».