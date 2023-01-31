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35 минут назад

Лукашенко предрек Зимбабве беспокойную жизнь

Лера Букина

Многие государства не дадут Зимбабве «спокойной жизни» из-за наличия в стране большого количества полезных ископаемых, жизнь без которых сложно себе представить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой во вторник, передает ТАСС.

Лукашенко предрек Зимбабве беспокойную жизнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст», - заявил президент республики.

Лукашенко подчеркнул, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения в отношении африканского государства из-за решения властей взять под контроль свою страну и «не пускать сюда проходимцев и недругов».

По словам президента республики, крупнейшие государства планеты пытаются подчинить себе такие страны, как Белоруссия и Зимбабве, получив от этого выгоды.

Накануне Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Президент страны Эммерсон Мнангагва решил его встретить лично в аэропорту Хараре. В понедельник утром прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум. На нем заключили ряд двусторонних документов.

Стороны обсуждают сотрудничество в сферах образования и медицины, поставки на зимбабвийский рынок грузовой, автобусной и карьерной техники, оборудования для горнодобывающей отрасли, тракторов, продовольственной продукции.

В мире,Эммерсон Мнангагва,Александр Лукашенко,
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