В Грузии рассказали о переводе Саакашвили в реанимацию

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию, об этом заявил член оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе, пишет «Sputnik.Грузия».

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«Состояние Саакашвили тревожное, на критической отметке. Для того, чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении», — сообщил Чиладзе.

При этом отмечается, что семья пока не прокомментировала «резкое ухудшение» состояния здоровья Саакашвили.

Ранее врач-эндокринолог Лали Джавашвили сообщила, что состояние Саакашвили настолько тяжелое, что он находится «в одном шаге» от полиорганной недостаточности. По ее словам, в таком состоянии, за отказом одного органа следует каскад, что может привести к летальному исходу.