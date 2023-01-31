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2 часа назад

На Украине отказались признавать причастность к атакам на аэродромы в России

Lenta.ruиещё 1

Украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Washington Post.

На Украине отказались признавать причастность к атакам на аэродромы в России
Фото: vk.com/crimeabadnews / Globallookpress.comvk.com/crimeabadnews / Globallookpress.com

Он отказался признавать причастность сотрудников украинских спецслужб к атакам на эти объекты, отметив при этом, что у республики «есть агенты, работающие на территории России». Кроме того, глава ГУР заявил, что российской стороне стоит ждать дальнейших инцидентов.

В интервью Буданов также утверждал, что угроза для России будет сохраняться, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

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