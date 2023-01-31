На Украине отказались признавать причастность к атакам на аэродромы в России

Украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Washington Post.

Фото: vk.com/crimeabadnews / Globallookpress.com vk.com/crimeabadnews / Globallookpress.com

Он отказался признавать причастность сотрудников украинских спецслужб к атакам на эти объекты, отметив при этом, что у республики «есть агенты, работающие на территории России». Кроме того, глава ГУР заявил, что российской стороне стоит ждать дальнейших инцидентов.