Life: США хотят организовать собственное производство титана на Украине

Титан — одна из причин, по которой США заинтересованы в конфликте на Украине. Life выяснил у экспертов, почему американцы ведут отчаянную охоту за этим химическим элементом. Выяснилось, что Вашингтон всерьез опасается, что Россия — крупнейший экспортер титана — в будущем может прекратить его поставку в недружественные страны, что поставит в затруднительное положение западные аэрокосмические и оборонные компании.

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Уточняется, что 90% используемой руды США импортируют, и далеко не всегда из стран-союзников. С 2020-го Соединенные Штаты не производят даже титановую губку, которую делают и в России, и в Китае, и в Японии. При этом, завладев украинскими месторождениями, Запад может организовать собственную выплавку титана, тем самым ослабив зависимость от российского ресурса.

Эксперты также отмечают, что оценкой рисков США не занимаются, следуя принципу «сначала ввяжемся в драку, а там уже видно будет». С другой стороны, сейчас для Штатов удачное время для того, чтобы «под шумок» составить бизнес-план возможного украинско-американского предприятия по добыче и производству титана.