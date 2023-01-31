Венгрия предложила выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию

Венгрия считает, что президента Турции Тайипа Эрдогана необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня опыт посредничества Турции в переговорах является «единственным успешным». Министр подчеркнул, что зерновая сделка состоялась благодаря тому, что Тайип Эрдоган и глава МИД страны Мевлют Чавушоглу приложили много усилий.

«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем», - отметил Сийярто.

Как писала газета Star, спикер великого национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп сообщил о выдвижении президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

В декабре Эрдоган проинформировал о ведении переговоров с главами России и Украины о восстановлении мира. Он отметил, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными.